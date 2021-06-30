На железнодорожном вокзале Киева заметили прессу с "российским" Крымом. В "Укрзализныце" занялись "решением ситуации"
На Киевском железнодорожном вокзале продавали российский журнал, в котором опубликована карта, где оккупированный полуостров Крым изобразили в составе РФ
"А вообще это норм, на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ?" - отметил журналист.
Как передает 24 канал , в Укрзализныце уже отреагировали на скандал и поблагодарили за сигнал.
Также в пресс-службе сообщили, что информацию уже передали специалистам соответствующего подразделения для решения ситуации.
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