На железнодорожном вокзале Киева работает волонтерский центр для помощи эвакуированным гражданам – Марина Порошенко

Об этом сообщила Марина Порошенко.



Она побывала на вокзале и передала эвакуированным людям продукты питания и вещи первой необходимости.



"Война лишила домов тысячи людей. Они покидают родные стены и дорогие сердцу места. Спасают детей и стариков. Уезжают в неизвестность, не зная, каким будет их завтра", - пишет Марина Порошенко.

"С Центрального железнодорожного вокзала Киева постоянно отправляются эвакуационные поезда в западные области и специальные поезда в Польшу, Чехию и Словакию. Сотни людей ждут своего отправления в залах ожидания вокзала. Поэтому здесь развернут волонтерский центр поддержки, который предоставляет людям вещи первой необходимости, продукты питания , психологическую и медицинскую помощь", - отмечает Марина.

"Наша команда с первых дней войны передает волонтерам центра горячее питание, снеки, сладости и воду для эвакуированных людей, чтобы хоть немного облегчить их ожидания и дорогу в более безопасные места. В очередной раз склоняю голову перед соотечественниками. Увлекаюсь нашей силой духа и мужества, нашей способностью к сопротивления врагу и поддержки друг друга, нашей уверенностью в Вооруженных Силах и в победе Украины", - убеждена она.