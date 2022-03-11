На железнодорожном вокзале Киева работает волонтерский центр для помощи эвакуированным гражданам – Марина Порошенко
На железнодорожном вокзале Киева работает волонтерский центр, который оказывает помощь вынужденным переселенцам из разных регионов Украины, которые сейчас находятся в эпицентре военных действий
Об этом сообщила Марина Порошенко.
Она побывала на вокзале и передала эвакуированным людям продукты питания и вещи первой необходимости.
"Война лишила домов тысячи людей. Они покидают родные стены и дорогие сердцу места. Спасают детей и стариков. Уезжают в неизвестность, не зная, каким будет их завтра", - пишет Марина Порошенко.
"С Центрального железнодорожного вокзала Киева постоянно отправляются эвакуационные поезда в западные области и специальные поезда в Польшу, Чехию и Словакию. Сотни людей ждут своего отправления в залах ожидания вокзала. Поэтому здесь развернут волонтерский центр поддержки, который предоставляет людям вещи первой необходимости, продукты питания , психологическую и медицинскую помощь", - отмечает Марина.
"Наша команда с первых дней войны передает волонтерам центра горячее питание, снеки, сладости и воду для эвакуированных людей, чтобы хоть немного облегчить их ожидания и дорогу в более безопасные места. В очередной раз склоняю голову перед соотечественниками. Увлекаюсь нашей силой духа и мужества, нашей способностью к сопротивления врагу и поддержки друг друга, нашей уверенностью в Вооруженных Силах и в победе Украины", - убеждена она.
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