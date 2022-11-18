На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение
На железнодорожном вокзале освобожденного от российских захватчиков Херсона возобновили водоснабжение, и вода впоследствии появится в близлежащих домах
Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение. Очень благодарен "Укрзализныце" за то, что помогаете возобновить коммуникации в городе", - написал он.
По его словам, первые 900 абонентов тоже скоро получат воду.
"Вода также появится в квартирах жильцов домов, расположенных рядом с вокзалом. Водоснабжение восстановят 900 абонентам", - сообщил Янушевич.
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