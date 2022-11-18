Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение. Очень благодарен "Укрзализныце" за то, что помогаете возобновить коммуникации в городе", - написал он.

По его словам, первые 900 абонентов тоже скоро получат воду.

"Вода также появится в квартирах жильцов домов, расположенных рядом с вокзалом. Водоснабжение восстановят 900 абонентам", - сообщил Янушевич.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

В Минздраве сообщили, что жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb