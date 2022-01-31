На железнодорожном переезде в Гостомеле столкнулись поезд и автобус, водитель попал в больницу

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Telegram.



На железнодорожном переезде в поселке Гостомель Бучанского района 30 января около 22 часов произошло дорожно-транспортное происшествие.



По предварительным данным, водитель автобуса "Богдан" выехал на рельс регулируемого технического железнодорожного переезда на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с поездом.



Водитель автобуса был госпитализирован.

Напомним, 30 января на столичной Куреневке врезался в столб Kia Sorento, пострадала пассажирка.