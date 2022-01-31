На железнодорожном переезде в Гостомеле столкнулись поезд и автобус, водитель попал в больницу
В Гостомеле Киевской области на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автобуса, в результате которого водитель госпитализирован
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Telegram.
На железнодорожном переезде в поселке Гостомель Бучанского района 30 января около 22 часов произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, водитель автобуса "Богдан" выехал на рельс регулируемого технического железнодорожного переезда на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с поездом.
Водитель автобуса был госпитализирован.
- Напомним, 30 января на столичной Куреневке врезался в столб Kia Sorento, пострадала пассажирка.
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