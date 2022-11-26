На "Зерно из Украины" собрали $150 млн: какие страны присоединились
В первый день Международного учредительного саммита International Summit оn Food Security всего собрали $150 млн на транспортировку украинской агропродукции в африканские страны
Президент Владимир Зеленский на саммите International Summit оn Food Security рассказал о продовольственном кризисе, спровоцированном российским полномасштабным вторжением в Украину:
"Российские войска оцепили украинские порты. Заблокировали экспорт нашего продовольствия. Поставили мир на грань голода. Спровоцировали продовольственный кризис. Стремительное подорожание продуктов подрывает благосостояние обычных людей, благосостояние миллионов семей, внутреннюю стабильность и региональную безопасность. Массовые протесты из-за роста цен на продукты питания, на удобрения, топливо угрожают многим странам, многим обществам. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение этого кризиса и этого мирового вызова", - сказал Зеленский.
В ходе саммита президент Украины очертил цель программы гуманитарной программы Grain from Ukraine - отправить 60 судов с украинской агропродукцией в страны, где наиболее остро стоит вопрос продовольственного кризиса: в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кению и Йемен.
"Каждый корабль с зерном, отправленный из Украины в рамках инициативы, обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек. В свою очередь, 60 кораблей дадут гарантию продовольственной безопасности для миллиона человек в год", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Так, 26 ноября, в первый день работы саммита International Summit оn Food Security, по инициативе по отправке зерна из Украины в страны Африки было собрано $150 миллионов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.
Известно, что первой к инициативе присоединилась Бельгия, по словам президента, она "присоединилась, предоставляя финансирование для осуществления гуманитарных поставок продовольствия именно для стран, которым очень сложно, которые могут столкнуться "Face to Face" с таким вызовом, как голод".
Германия внесет €15 млн в инициативу Владимира Зеленского "Grain from Ukraine", еще около $23 млн на экспорт зерна выделит Канада. Также присоединилась Польша что привлечет €20 млн. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил , что страна предоставляет £5 млн, чтобы помочь транспортировать зерно из Украины в страны, которым грозит голод. Так поступила и Австрия, представитель МВД заявил о привлечении €3,8 млн для программы. Швеция же предоставит 100 млн крон, что составляет около $4,2 млн. Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия заплатит за транспортировку 40 тыс. тонн украинского зерна.
- Напомним, Украина приобрела за государственный счет 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – они отправились в Эфиопию и Сомали.
- Агентство США по международному развитию обещало направить до $20 миллионов для отправки украинского зерна наиболее уязвимым слоям населения мира в рамках программы "Зерно из Украины".
- По состоянию на 26 ноября в порты Украины идут еще 3 судна - NEVA, KEREM, RUBIMAR, которые смогут вывезти 82 тысячи тонн пшеницы для нужд стран, находящихся на грани голода.
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