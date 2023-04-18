На Землю упадет 270 килограммовый объект NASA, 20 лет находившийся в космосе
По подсчетам ученых, мёртвый космический аппарат упадет на Землю уже в четверг, 20 апреля. Последние несколько лет он не работал, а с 2002 по 2018 год изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце
Об этом сообщает Space.
Космический аппарат RHESSI отправился на околоземную орбиту в феврале 2002 года для изучения выбросов энергии и плазмы на Солнце. Прибор фиксировал рентгеновское и гамма-излучение к 2018 году и за 16 лет изучил более 100 тысяч выбросов солнечных частиц, что позволило ученым провести их тщательное изучение.
В течение 5 лет RHESSI бродил в околоземном пространстве в нерабочем состоянии. Теперь аппарат весом 270 килограммов должен упасть на Землю в четверг, 20 апреля, в 4:30 по Киеву. Впрочем, ученые предполагают, что это может произойти раньше или позже на 16 часов.
По прогнозам ученых, большая часть сгорит при входе в атмосферу. Но некоторые детали RHESSI не сгорят из-за сильного трения и улетят вниз. Однако ученые считают, что риск того, что эти обломки нанесут кому-то вред, минимальный. Такой шанс они оценивают как примерно 1 из 2467.
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