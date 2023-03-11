На завтрашней пророссийской акции в Кишиневе планируется провокация, - полиция Молдовы

Об этом сообщает официальный сайт полиции Молдавии.

"Национальная полиция располагает информацией, что завтра, во время протеста, планируется проведение акций дестабилизации и массовых беспорядков. В связи с этим просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье" я людей, а также безопасность государства", - говорится в официальном заявлении.

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Завтра, 12 марта, в Кишиневе пройдет пророссийский митинг, организуемый партией "Шор".