На завтрашней пророссийской акции в Кишиневе планируется провокация, - полиция Молдовы
Молдавская полиция предупредила, что завтра, 12 марта, на пророссийской акции, которая пройдет в Кишиневе, планируются провокации
Об этом сообщает официальный сайт полиции Молдавии.
"Национальная полиция располагает информацией, что завтра, во время протеста, планируется проведение акций дестабилизации и массовых беспорядков. В связи с этим просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье" я людей, а также безопасность государства", - говорится в официальном заявлении.
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Завтра, 12 марта, в Кишиневе пройдет пророссийский митинг, организуемый партией "Шор".
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