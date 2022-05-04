На заводе в российском Дзержинске масштабный пожар

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на местные источники.

На предприятии, которое занимается производством окиси этилена и гликолей, произошло возгорание цистерн. Огонь перекинулся на другие объекты рядом и распространился на площадь около 2000 кв. м.

Как отмечают представители местной власти, пожар до сих пор не ликвидирован – продолжают гореть 8 цистерн.

3 мая в российском Белгороде снова слышали взрывы.