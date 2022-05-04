На заводе в российском Дзержинске масштабный пожар
Утром 4 мая в российском Дзержинске близ Нижнего Новгорода произошел масштабный пожар на территории завода "Капролактам"
Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на местные источники.
На предприятии, которое занимается производством окиси этилена и гликолей, произошло возгорание цистерн. Огонь перекинулся на другие объекты рядом и распространился на площадь около 2000 кв. м.
Как отмечают представители местной власти, пожар до сих пор не ликвидирован – продолжают гореть 8 цистерн.
- 3 мая в российском Белгороде снова слышали взрывы.
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