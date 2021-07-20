На заводе "Ривнеазот" произошла авария
На предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты
Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк в Facebook.
"В воздух пошло облако окиси азота, поэтому просим жителей города Ривне не паниковать и оставаться дома. Пострадавших на предприятии нет. Больница развернула 25 койкомест на случай, если кому-то нужна помощь", - написал он.
В МВД добавили , что произошла аварийная остановка агрегата и в 17:26 утечка кислоты прекращена.
В пресс-службе предприятия сообщили НВ , что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода.
"В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода", - говорится в сообщении.
Последствия ЧС уже ликвидировали. На предприятии заявили, что показатели качества воздуха - в пределах допустимых норм. Завод работает в штатном режиме.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.83Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное