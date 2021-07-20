На заводе "Ривнеазот" произошла авария

Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк в Facebook.



"В воздух пошло облако окиси азота, поэтому просим жителей города Ривне не паниковать и оставаться дома. Пострадавших на предприятии нет. Больница развернула 25 койкомест на случай, если кому-то нужна помощь", - написал он.



В МВД добавили , что произошла аварийная остановка агрегата и в 17:26 утечка кислоты прекращена.



В пресс-службе предприятия сообщили НВ , что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода.

"В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода", - говорится в сообщении.

Последствия ЧС уже ликвидировали. На предприятии заявили, что показатели качества воздуха - в пределах допустимых норм. Завод работает в штатном режиме.