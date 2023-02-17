Об этом сообщили в российском ТАСС.

В России на Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка.

"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не возникло. Погиб один человек, трое получили ранения", - отметил российским журналистам собеседник из экстренных служб.

Примечательно, что на Чапаевском механическом заводе производят взрывчатку и детонаторы, он является одним из старейших предприятий города и региона.