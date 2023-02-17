На заводе по производству взрывчатки и детонаторов в Самарской области РФ произошел взрыв, есть погибший и раненые
16 февраля на Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ сдетонировала взрывчатка: погиб один человек, еще трое получили ранения
Об этом сообщили в российском ТАСС.
В России на Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка.
"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не возникло. Погиб один человек, трое получили ранения", - отметил российским журналистам собеседник из экстренных служб.
Примечательно, что на Чапаевском механическом заводе производят взрывчатку и детонаторы, он является одним из старейших предприятий города и региона.
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