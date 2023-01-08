На заводе Мелитополя, где россияне разместили военную базу, раздалась серия взрывов, - Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах на МП "Гидромаш", там оккупанты развернули свою военную базу
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в телеграммах.
По данным мэра, на заводе Гидромаш в Мелитополе оккупанты разместили очередную военную базу, и ночью на нем произошла серия громких взрывов.
"Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила окна соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром", - написал Иван Федоров.
- Напомним, за сутки 7 января украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения захватчиков, а воины ракетных войск и артиллерии попали в пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 вражеских склада боеприпасов.
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