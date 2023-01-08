Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в телеграммах.

По данным мэра, на заводе Гидромаш в Мелитополе оккупанты разместили очередную военную базу, и ночью на нем произошла серия громких взрывов.

"Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила окна соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром", - написал Иван Федоров.

Напомним, за сутки 7 января украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения захватчиков, а воины ракетных войск и артиллерии попали в пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 вражеских склада боеприпасов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb