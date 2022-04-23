"На защиту украинского, польского и европейского суверенитета": за время полномасштабного вторжения РФ Польша предоставила Украине вооружение более чем на $1,6 млрд, - Моравецкий

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает представитель правительства Петр Мюллер.



"Польша передала Украине вооружение на сумму около 7 миллиардов злотых, - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий во время конференции по инициативе #StopRussiaNOW. Это свыше $1,6 млрд в защиту украинского, польского и европейского суверенитета!" – подчеркнул он.

Напомним, Польша готова передать США все истребители МиГ-29 для помощи Украине, но просит другие самолеты взамен.

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