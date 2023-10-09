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На защите красоты Украины вместе: более 8 миллионов на подготовку аэроразведчиц для ВСУ – собрано

9 октября, 2023 понедельник
16:11
Общество

30 сентября завершился сбор на обучение и обеспечение оборудованием 100 аэроразведчиц для ВСУ в рамках проекта "На защите красоты Украины". Инициативу поддержали почти 684 000 человек, а собранная сумма даже несколько превысила начальную цель – 8 000 000 грн

За 2 месяца организаторам – линии магазинов EVA и фонда Dignitas – удалось аккумулировать 8 698 223 грн. Переводы от клиентов на кассах EVA составили 7 229 223 грн. На счета фонда Dignitas от донатеров поступило 406,658 грн. Еще 1 062 342 грн с продажи товаров собственных торговых марок ABOUT и Patricia Ledo по условиям проекта выделила сама сеть.

"Мы рады, что нашу инициативу так активно поддержали и сбор закрылся довольно быстро, ведь беспилотники позволяют сохранить бесценные жизни защитников и защитниц Украины. Поэтому собственно мы этот проект реализовали. К нему присоединились 683 820 человек. Донаты были от 89 копеек до 80 000 грн. Это еще раз доказывает – не надо думать, велик ваш вклад или мал, ждать какого-то удобного момента. Каждый должен приобщаться, как может. Главное – здесь и сейчас", – рассказала руководитель PR-направления EVA Александра Гнатик.

Несмотря на успешное завершение сбора, проект "На защите красоты Украины" продолжается. Идет закупка необходимого оборудования и оборудования для будущих аэроразведчиц. После сдачи экзаменов каждая из них получит 2 ударных дрона, пульт с набором батарей, специальные очки, тактический рюкзак "дроновода" отечественного производства, подсумок под магазин, а также защитную амуницию – плитоноску, противоосколочный фартук и бронепакеты.

Сейчас программу осваивают 11 девушек и еще одна группа готовится начать. Некоторые военнослужащие, изъявившие желание пройти курс, ждут разрешения от своего руководства. Обучение аэроразведчиц рассчитано на 33 дня. За это время курсантки должны не только овладеть управлением беспилотниками, но и усвоить много сопутствующих знаний, необходимых для оператора FPV-дронов: прошивка, настройка и ремонт оборудования, тактическая медицина и минная безопасность.

"Один из самых популярных вопросов от военных, который я слышу сейчас: "Подскажешь, где взять больше операторов дронов". Мы говорим, что нам нужно больше дронов. Но надо и понимать, что дрон без качественно подготовленного искусного оператора не будет работать. Мы открыли этот проект с сетью EVA именно для тех девушек, которые хотят выучиться на оператора FPV-дрона, тем самым технологически усилить украинскую армию, чтобы там, где мы закрываем отсутствие технологий людьми, у нас стало в разы меньше потерь. Я всех призываю вкладывать в то, чтобы стало больше девушек, благодаря которым у нас есть тыловые города, умело защищающие красоту нашей земли и нас самих. Как говорят в фонде Dignitas, никогда не сомневайтесь в том, что женщины — это наша суперсила", – говорит Любовь Шипович, директор фонда Dignitas.

Учитывая большое количество актуальных сборов и инициатив для поддержки ВСУ, важной составляющей успеха проекта "На защите красоты Украины" является его креативная часть, обеспеченная творческой лабораторией Gusev Art Lab. "Красота Украины – у каждого своя, но защитить ее мы можем только все вместе. Это очень особенный для нас проект. Не просто сбор средств на обучение и обеспечение аэроразведчиц. Он напомнил каждому, кто тем или иным образом приобщился к проекту, что мы защищаем - особые моменты, родные места, счастливые воспоминания. Девушки-военные делились с нами тем, что для них красота Украины, и вдохновляли нас продолжать нашу работу, чтобы привлечь как можно больше участников для помощи ВСУ", - рассказал основатель и креативный директор Gusev Art Lab Артем Гусев.

Работая над дизайном и стилем проекта, креативная команда вдохновилась аутентичной графикой украинских художников, создававших обложки для канадско-украинского журнала "Женский мир", и разработала неповторимую айдентику, элементы которой в уникальном орнаменте передавали и красоту украинской земли, и актуальную потребность в обеспечении военных дронами для защиты Украины.

Нам есть что и с кем защищать. Спасибо Вооруженным Силам Украины!

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