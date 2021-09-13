На заседании ВСК по "вагнеровцам" озвучили факты, которые имеют разночтения с официальной версией, - нардеп Костенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ВСК, которая занимается в том числе делом "вагнеровцев", вновь заслушал лиц, принимавших участие в планировании и проведении спецоперации. На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разночтения с ранее озвученной официальной версии ВСК по планированию и реализации спецоперации", - подчеркнул нардеп.



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Также он отметил, что во время исследования обстоятельств, возникли новые фамилии, и эти люди также должны быть заслушаны.

Напомним, ранее Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.

Также по ее словам, парламентская ВСК по Вагнергейту не будет вызывать Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное.

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