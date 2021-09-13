На заседании ВСК по "вагнеровцам" озвучили факты, которые имеют разночтения с официальной версией, - нардеп Костенко
Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня ВСК, которая занимается в том числе делом "вагнеровцев", вновь заслушал лиц, принимавших участие в планировании и проведении спецоперации. На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разночтения с ранее озвученной официальной версии ВСК по планированию и реализации спецоперации", - подчеркнул нардеп.
Читайте также: Бутусов: "Слуги народа" фактически признали ложь Зеленского и Ермака относительно заявлений об операции по "вагнеривцям"
Также он отметил, что во время исследования обстоятельств, возникли новые фамилии, и эти люди также должны быть заслушаны.
- Напомним, ранее Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Также по ее словам, парламентская ВСК по Вагнергейту не будет вызывать Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.69
- Актуальное
- Важное