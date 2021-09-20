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На заседании ВСК по "вагнеровцах" фактически была подтверждена информация, которую предоставлял CNN, - Княжицкий

20 сентября, 2021 понедельник
15:25
Вагнергейт

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что бывший глава Главного управления разведки МО Украины Василий Бурба, которого допрашивали на ВСК по "вагнеровцах", фактически подтвердил информацию, которую предоставлял CNN

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.TV

"Членами ВСК по делу "вагнеровцев" являются народные депутаты от фракции "Слуга народа", а также представитель от фракции "ОПЗЖ" господин Кузьмин. Так вот, по просьбе депутатов от "Слуги народа", нам запретили слушать заседания данной комиссии и продолжили перерыв, а потом вообще попросили нас покинуть кабинет. Есть несколько вещей, на которые я бы хотел обратить внимание. Во-первых, господин Бурба сказал о том, что украинские разведчики работали честно и самоотверженно. Дело в том, что наши разведчики работали не только по служебным мотивам, но и личным. Поскольку многие работники Главного управления разведки МО Украины погибли на востоке Украины ", - рассказал Княжицкий

Княжицкий также отметил, что господин Бурба отмечал, что разведчики обращались к государству с просьбой предоставить им охрану, но, к сожалению, этого не было сделано.

По его словам, разведчики, которые принимали участие в спецоперации по "вагнеровцах" испытывают давление со стороны властей.

Княжицкий уверен, что такие действия власти являются позорными, поскольку этих людей нужно охранять хотя бы от страны-агрессора.

"В целом господин Бурба подтвердил все то, что мы видели в многочисленных телевизионных расследований по спецоперации по задержанию "вагнеровцев ". В частности, не было никаких опровержений по информации телеканала CNN. И самое главное, когда речь зашла о том, кто же знал об этом, господин Бурба сначала об этом сказал, а потом хотел рассказать как это все происходило, они закрыли комиссию и запретили принимать в этом участие ", - добавил Княжицкий

ВСК
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