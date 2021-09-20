На заседании ВСК по "вагнеровцах" фактически была подтверждена информация, которую предоставлял CNN, - Княжицкий

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.TV



"Членами ВСК по делу "вагнеровцев" являются народные депутаты от фракции "Слуга народа", а также представитель от фракции "ОПЗЖ" господин Кузьмин. Так вот, по просьбе депутатов от "Слуги народа", нам запретили слушать заседания данной комиссии и продолжили перерыв, а потом вообще попросили нас покинуть кабинет. Есть несколько вещей, на которые я бы хотел обратить внимание. Во-первых, господин Бурба сказал о том, что украинские разведчики работали честно и самоотверженно. Дело в том, что наши разведчики работали не только по служебным мотивам, но и личным. Поскольку многие работники Главного управления разведки МО Украины погибли на востоке Украины ", - рассказал Княжицкий



Княжицкий также отметил, что господин Бурба отмечал, что разведчики обращались к государству с просьбой предоставить им охрану, но, к сожалению, этого не было сделано.



По его словам, разведчики, которые принимали участие в спецоперации по "вагнеровцах" испытывают давление со стороны властей.



Княжицкий уверен, что такие действия власти являются позорными, поскольку этих людей нужно охранять хотя бы от страны-агрессора.



"В целом господин Бурба подтвердил все то, что мы видели в многочисленных телевизионных расследований по спецоперации по задержанию "вагнеровцев ". В частности, не было никаких опровержений по информации телеканала CNN. И самое главное, когда речь зашла о том, кто же знал об этом, господин Бурба сначала об этом сказал, а потом хотел рассказать как это все происходило, они закрыли комиссию и запретили принимать в этом участие ", - добавил Княжицкий