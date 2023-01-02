Об этом сообщается на сайте НАТО.

Встречу возглавит адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета. Участие в заседании примут руководители генштабов вооруженных сил стран Альянса и их коллеги из приглашенных Финляндии и Швеции. Сессию возглавят верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи и верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации (SACT) генерал Филипп Лавинь.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первой сессии 18 января, чтобы представить последние политические цели и обсудить вызовы безопасности, с которыми сталкивается Альянс.

Вторую сессию в этот день возглавит генерал Лавинь. Как отмечается в сообщении, эту встречу посвятят "первым наблюдениям за текущей войной в Украине и ускорению внедрения Концепции НАТО по завершению боевых действий и Программы развития военных действий".

Кроме того, в этот день во время встреч обсудят военный потенциал и способность НАТО защитить Альянс от нынешних и будущих вызовов, а генерал Каволи предоставит обновленную информацию о выполнении НАТО концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона. Еще одна сессия будет посвящена готовности НАТО и обеспечению вооруженных сил. Ее сосредоточат на развитии потенциала, военных запасах и логистике.

19 января состоится встреча с партнерами в Международных силах по поддержанию мира в Косово (KFOR) – Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной. Также Военный комитет обсудит небоевую миссию НАТО по развитию потенциала в Ираке со своими партнерами – Швецией, Финляндией и Австралией. В повестке дня – "помощь Ираку в содействии большей стабильности, развитии его институтов безопасности и обороны и искоренении терроризма".

Во время последнего заседания Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 января в интервью BBC заявил, что Россия не намерена отказываться от своей основной цели - "контроля над Украиной", поэтому следует быть готовыми "к долгому пути"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb