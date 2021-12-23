На заседании ТКГ Россия выступила с неожиданным заявлением об открытии всех КПВВ, - Гармаш
Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что во время заседания группы 22 декабря российская сторона предложила открыть все пункты пропуска на линии разграничения
Об этом Гармаш сказал в эфире 24 канала.
"Они (российская сторона, - ред.) выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным. Они предложили на период с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ, но дальше появилось условие", - отметил Гармаш.
Российская сторона заявила, что готова открыть КПВВ, если Украина признает российские документы о вакцинации и вакцине.
Гармаш подчеркнул, что у ТКГ нет компетенции в вопросе вакцин. Кроме того, признание российских препаратов означало бы субъективизацию временно оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве сторон конфликта, снятия ответственности с России за войну на Донбассе и признание факта гражданской войны.
"Поэтому это невыполнимое требование... Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря, - ред.). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований" , - отметил Гармаш.
- Как сообщалось ранее, 22 декабря стороны Трехсторонней контактной группы договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
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