На заседании ТКГ Россия выступила с неожиданным заявлением об открытии всех КПВВ, - Гармаш

Об этом Гармаш сказал в эфире 24 канала.

"Они (российская сторона, - ред.) выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным. Они предложили на период с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ, но дальше появилось условие", - отметил Гармаш.

Российская сторона заявила, что готова открыть КПВВ, если Украина признает российские документы о вакцинации и вакцине.

Гармаш подчеркнул, что у ТКГ нет компетенции в вопросе вакцин. Кроме того, признание российских препаратов означало бы субъективизацию временно оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве сторон конфликта, снятия ответственности с России за войну на Донбассе и признание факта гражданской войны.

"Поэтому это невыполнимое требование... Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря, - ред.). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований" , - отметил Гармаш.