Об этом сообщили на сайте президента Украины.

В ходе заседания обсудили процесс восстановления объектов критической инфраструктуры Украины, в частности объектов энергетики. Накануне они подверглись разрушениям в результате атак Российской Федерации.

Также главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, а представители разведки проинформировали об оборонных и наступательных возможностях противника. После этого были согласованы следующие действия по восстановлению территориальной целостности Украины.

"Участники заседания также рассмотрели вопрос обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду", - отмечают на сайте президента.

Отметили также работу сил ПВО, которые ночью отразили российскую атаку дронами. Зеленский отметил, что необходимо ускорить работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

В ночь на 2 ноября украинские силы ПВО уничтожили 12 из 13 дронов, атаковавших Украину.