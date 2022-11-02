На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего решали, как отстраивать энергоинфраструктуру Украины
В среду, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом сообщили на сайте президента Украины.
В ходе заседания обсудили процесс восстановления объектов критической инфраструктуры Украины, в частности объектов энергетики. Накануне они подверглись разрушениям в результате атак Российской Федерации.
Также главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, а представители разведки проинформировали об оборонных и наступательных возможностях противника. После этого были согласованы следующие действия по восстановлению территориальной целостности Украины.
"Участники заседания также рассмотрели вопрос обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду", - отмечают на сайте президента.
Отметили также работу сил ПВО, которые ночью отразили российскую атаку дронами. Зеленский отметил, что необходимо ускорить работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.
- В ночь на 2 ноября украинские силы ПВО уничтожили 12 из 13 дронов, атаковавших Украину.
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