Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно информации пресс-службы, участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов. Отдельно собравшиеся проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.

Кроме того, члены ставки рассмотрели вопрос обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, находящимся на самых сложных участках фронта.

В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели подготовку к зиме.

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