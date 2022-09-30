На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был рассмотрен план дальнейшей деоккупации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Согласно информации пресс-службы, участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов. Отдельно собравшиеся проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.
Кроме того, члены ставки рассмотрели вопрос обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, находящимся на самых сложных участках фронта.
- В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели подготовку к зиме.
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