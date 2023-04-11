На заседании Ставки обсудили обеспечение новых бригад сил обороны боеприпасами и техникой
Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили текущую ситуацию на фронте
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Участники заслушали доклады по текущей обстановке на фронте и обеспечению подразделений боеприпасами. Руководство разведки в свою очередь проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.
"Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад сил обороны", - говорится в сообщении.
"Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач", - добавили в пресс-службе.
- На заседании Ставки 7 апреля обсудили предотвращение утечек военной информации.
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