Об этом сообщила пресс-служба президента.

Участники заслушали доклады по текущей обстановке на фронте и обеспечению подразделений боеприпасами. Руководство разведки в свою очередь проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

"Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад сил обороны", - говорится в сообщении.

"Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач", - добавили в пресс-службе.