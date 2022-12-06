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На заседании Ставки главнокомандующего говорилось о защите банковской сферы, - Данилов

6 декабря, 2022 вторник
01:15
война с Россией На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос работы банковской системы и ее защиты

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Единых новостей.

Он отметил, что на последнем заседании ставки рассматривается вопрос защиты банковской сферы.

"Мы понимаем, что нужно делать, чтобы эта система стабильно работала, и были предоставлены соответствующие поручения на этот счет. Мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, не давала сбоев, и чтобы люди понимали, что делать, если на той или иной территории произойдет какая-то проблема", – заверил Данилов.

  • Напомним, в конце ноября генерал-лейтенант ВС РФ заявил, что после ударов по энергетике последующими могут быть атаки на логистику и банковскую инфраструктуру Украины.

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Экономика
Украина
Алексей Данилов
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