На заседании Совбеза Путин определил виновных в провале "спецоперации", - генерал Маломуж
Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. генерал армии Николай Маломуж отметил, что Путин ищет виновных в провале "спецоперации"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин уже сменил десять командующих на восточном направлении. Основная закрытая часть заседания Совбеза РФ касалась ситуации на фронте. В этой части речь шла о полном провале, неудачной операции и разгроме профессиональных сил армии РФ. А это около шести бригад спецподразделений воздушно-десантных войск, десантно -штурмовых войск, морской пехоты и вагнеровцев", - заметил Маломуж.
По словам генерала армии, Путину снова нужно найти виновных в полном провале "спецоперации".
"На заседании Совбеза РФ определялись виновные. Это может быть командующий восточного направления Рустам Мурадов. Возможно несколько человек, которые отвечали не только за Угледар, Бахмут и Авдеевку, но и за Сватово, Кременную и Запорожское направление. Возможно вопрос будет стоять в отношении Герасимова. Это для него последнее китайское предупреждение относительно того, реализует ли он замысел по захвату Донетчины и Луганщины, будет ли провал", - подчеркнул Маломуж.
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