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На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона

26 июля, 2023 среда
19:51
Мир совбез ООН

В Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН, которое созвала Россия, чтобы обсудить якобы преследование русского православия в Украине

Об этом сообщает Укринформ.

По информации издания, Россия добивалась допущения архиепископа Гедеона к выступлению в режиме онлайн. Но Великобритания, которая сейчас председательствует в Совбезе, постановила допустить к выступлению двух выступающих из трех, предложенных Россией.

Заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский потребовал задать этот вопрос как процедурный на рассмотрение членов Совбеза. За проголосовали трое членов Совбеза, а 12 – воздержались (всего 15 членов Совбеза).

Гедеона, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудничал с оккупационными властями и бежал в Россию, не допустили к выступлению.

  • В среду, 26 июля, Совбез ООН проводит два заседания по ситуации в Украине. Первое – по требованию России, обвиняющей Украину в том, что Киев якобы "преследует русское православие"
  • Второе заседание будет посвящено обстрелам Россией исторического центра Одессы, в результате которого среди прочего был разрушен православный Спасо-Преображенский собор.


 
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