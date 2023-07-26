На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона
В Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН, которое созвала Россия, чтобы обсудить якобы преследование русского православия в Украине
Об этом сообщает Укринформ.
По информации издания, Россия добивалась допущения архиепископа Гедеона к выступлению в режиме онлайн. Но Великобритания, которая сейчас председательствует в Совбезе, постановила допустить к выступлению двух выступающих из трех, предложенных Россией.
Заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский потребовал задать этот вопрос как процедурный на рассмотрение членов Совбеза. За проголосовали трое членов Совбеза, а 12 – воздержались (всего 15 членов Совбеза).
Гедеона, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудничал с оккупационными властями и бежал в Россию, не допустили к выступлению.
- В среду, 26 июля, Совбез ООН проводит два заседания по ситуации в Украине. Первое – по требованию России, обвиняющей Украину в том, что Киев якобы "преследует русское православие"
- Второе заседание будет посвящено обстрелам Россией исторического центра Одессы, в результате которого среди прочего был разрушен православный Спасо-Преображенский собор.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное