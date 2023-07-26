Об этом сообщает Укринформ.

По информации издания, Россия добивалась допущения архиепископа Гедеона к выступлению в режиме онлайн. Но Великобритания, которая сейчас председательствует в Совбезе, постановила допустить к выступлению двух выступающих из трех, предложенных Россией.

Заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский потребовал задать этот вопрос как процедурный на рассмотрение членов Совбеза. За проголосовали трое членов Совбеза, а 12 – воздержались (всего 15 членов Совбеза).

Гедеона, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудничал с оккупационными властями и бежал в Россию, не допустили к выступлению.