На заседании СНБО в Донецкой области рассмотрят восемь вопросов

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в комментарии одному из телеканалов, сообщает Общественное радио.

"Завтрашнее заседание состоится в Донецкой области. Повестка дня сформирована. Будут вопросы границы, энергетического сектора, медицины, воды. В общем будем рассматривать 8 вопросов", - заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что практика выездной работы будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.