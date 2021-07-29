На заседании СНБО в Донецкой области рассмотрят восемь вопросов
30 июля пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится на территории Донецкой области, рассмотрят 8 вопросов
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в комментарии одному из телеканалов, сообщает Общественное радио.
"Завтрашнее заседание состоится в Донецкой области. Повестка дня сформирована. Будут вопросы границы, энергетического сектора, медицины, воды. В общем будем рассматривать 8 вопросов", - заявил секретарь СНБО.
Данилов добавил, что практика выездной работы будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.
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