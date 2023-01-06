Об этом в марафоне "Единые новости" сказал глава ПЦУ митрополит Эпифаний.

"Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет. Но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично. Поэтому мы реагируем на запрос наших верных", – отметил Эпифаний, комментируя разрешение церкви приходам проводить рождественское богослужение 25 декабря, если этого хочет громада.

Глава ПЦУ добавил, что, согласно данным опросов, сейчас количество желающих перемен может быть даже больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле.

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"Это касается не только празднования Рождества, это касается празднования других важных церковных дат в течение года, к которым мы с вами очень привыкли. И если их менять, то мы должны осознавать то, что мы уже становимся на рельсы нового календаря и празднуем даты по-другому", – сказал Эпифаний.

Он добавил, что на заседании священного синода ПЦУ, которое вскоре запланировано, тем приходам, которые решит полностью перейти на новоюлианский календарь, позволят сделать это.

"А дальше будем изучать этот вопрос. Увидим – в этом ли году, не в этом ли…" – сказал Эпифаний.

В октябре синод ПЦУ разрешил проводить рождественские богослужения 25 декабря, если громада и настоятель храма изъявят такое желание

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