Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, размер сокращения добычи еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и РФ настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более, как вариант, поэтапно в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков, эти сокращения, вероятно, повлекут за собой контрмеры США.

"Если они хотят более высокую цену на нефть, они четко отметили, что собираются добиваться этого, даже если это приведет к однозначной реакции со стороны США", - говорят опрошенные эксперты.

Производители OПEК+ озабочены тем, что ограничение цены, запланированное сейчас только для России, позже может стать прецедентом для более широкого использования против других производителей.

Ожидается, что российский чиновник Александр Новак примет участие в заседании в среду и поддержит значительное сокращение добычи, поскольку российская нефть уже торгуется с большим дисконтом.

Человек, знакомый с обсуждениями, сказал, что сокращения будут сделаны на основе имеющейся добычи, а не на уровне квот, которые некоторые страны-члены OПEК+ не смогли выполнить за годы плохого управления и недостаточных инвестиций.

"Такое сокращение, вероятно, будет иметь большое влияние на упавшие летом цены, усилив шансы демократов на промежуточных выборах в США в следующем месяце.

Цены остаются высокими по историческим стандартам, и поскольку вероятность значительного сокращения добычи становится понятной, нефть Brent, международный эталон, в среду выросла до 91,50 доллара за баррель, что на 8 процентов больше, чем на прошлой неделе.

Напряженность между Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, и США, крупнейшим потребителем в мире, возникает, когда аналитики предупреждают об углублении глобальной энергетической войны, спровоцированной вторжением России в Украину", - пишет FT.

США хотят ограничить доходы России от нефти, чтобы лишить ее финансирования, что делает сотрудничество Саудовской Аравии с Москвой источником напряжения между Эр-Риядом и Белым домом.

Напомним, послы стран Евросоюза в среду, 5 октября, утвердили детали восьмого пакета санкций против России, в который, в частности, вошло и введение ограничения стоимости нефти из РФ

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