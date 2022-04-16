На Запорожскую АЭС прибыла дежурная бригада из Росатома
На Запорожскую АЭС, временно контролируемую оккупантами, 16 апреля прибыла очередная бригада сотрудников Росатома
Об этом сообщает Энергоатом.
"На Запорожскую атомную электростанцию прибыла очередная бригада росатомовских "туристов" во главе с главным инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым", – говорится в сообщении.
Атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.
"Работники Энергоатома на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, Лихачева (гендиректора Росатома) и иже с ними послали за российским кораблем "Москва" – пока целые", – добавляют в сообщении.
- Ранее стало известно, что на ЗАЭС захватчики продолжают производить свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.
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