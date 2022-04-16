На Запорожскую АЭС прибыла дежурная бригада из Росатома

Об этом сообщает Энергоатом.

"На Запорожскую атомную электростанцию прибыла очередная бригада росатомовских "туристов" во главе с главным инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым", – говорится в сообщении.

Атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.



"Работники Энергоатома на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, Лихачева (гендиректора Росатома) и иже с ними послали за российским кораблем "Москва" – пока целые", – добавляют в сообщении.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС захватчики продолжают производить свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.