На Запорожскую АЭС оккупанты завезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте, - Энергоатом
Россия хочет создать фейк, чтобы убедить мир в том, что ситуация на Запорожской АЭС якобы безопасна
Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram.
"На Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли 14 журналистов - пропагандистов. В ближайшее время от них польются тонны информационного дерьма о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы "убедительно" оправдать ядерный терроризм захватчиков", - говорится в сообщении.
Там добавили, что запланированы также съемки работников станции.
"Конечно же - под дулом автомата и с рассказами об благодарности "асвабадителям", успокаивающие мантры о контроле со стороны специалистов Росатома и готовность принять делегацию МАГАТЭ, "благотворительное" разрешение на продолжение производства электроэнергии для нужд Украины и другие фейки", - заявили в Енерго-Украине. .
Там отметили, что на 18:00 на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и по меньшей мере 400 террористов. Персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая эксплуатацию ядерных установок.
"Все технические решения руководство станции заставили согласовывать с представителем кафиров. В настоящее время радиационный фон на ЗАЭС и близлежащих территориях находится в норме", - говорится в сообщении.
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