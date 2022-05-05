На Запорожской ТЭС в результате российской оккупации закончился уголь, работу станции остановили

Об этом пишет в телеграмме городской голова Энергодара Дмитрий Орлов .



"Хочу разъяснить жителям Энергодара ситуацию по остановке работы Запорожской ТЭС. К сожалению, это вынужденный шаг – на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных. боевые действия на юге Украины, разрушены объекты инфраструктуры, мосты и участки железной дороги", – написал Дмитрий Орлов.







Мэр Энергодара заверил, что остановку работы ТЭС население города в плане предоставления коммунальных услуг не почувствует. Подачу света и горячего водоснабжения в городе перевели в Запорожскую атомную электростанцию, поэтому возможно снижение температуры воды на несколько градусов.



"Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. Таков результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, к чему они могут дотянуться", – добавляет мэр Энергодара.

Напомним, 24 февраля этого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Глава ОБСЕ назвал действия России актом государственного терроризма.

Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения. В результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории атомной электростанции.

В конце апреля мэра временно оккупированного Энергодара Дмитрия Орлова и его команду вывезли в Запорожье для безопасности. Они продолжат управлять городом удаленно.