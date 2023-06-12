Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает после повреждения дамбы внизу по течению 6 июня. Но накануне на ЗАЭС сообщили, что по измерениям на входе Запорожской ТЭЦ он был стабильным около суток.

Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, 11 июня уровень воды на Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 метра по сравнению с почти 17 метрами до разрушения плотины. В то же время высота продолжает падать в других местах водохранилища. Это может привести к разнице примерно в 2 метра по сравнению с уровнем, о котором сообщает ЗТЕЦ.

"Вполне возможно, что это расхождение в измеренных уровнях вызвано изолированным водоемом, отделенным от большей части водоема. Но об этом мы сможем сказать только тогда, когда получим доступ к теплоэлектростанции", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Водоем-охладитель ЗАЭС и выпускной канал ЗТЭС являются важной частью продления поставки охлаждающей воды. Гросси подчеркнул, что сохранение их целостности является жизненно важным для безопасности станции.

"Теплоэлектростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции в нескольких километрах. Вполне рассчитываю, что в ближайшее время наши эксперты смогут туда выехать, чтобы самостоятельно оценить ситуацию. Я также лично подниму этот важный вопрос с Запорожской атомной электростанцией", - отметил он.

Также сообщается, что генеральный директор МАГАТЭ на следующей неделе поедет в Киев и ЗАЭС. Он сообщил, что МАГАТЭ требует доступа к электрораспределительной станции ЗАЭС.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС. 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

9 июня отмечалось , что по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на затопления дамбы в Новой Каховке.