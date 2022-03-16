На Запорожской АЭС войска РФ продолжают взрывать мины и снаряды, - Энергоатом

Об этом сообщил Энергоатом .



Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем кафиров. На утро 16 марта на станции размещены около 50 единиц российской техники, военные, взрывчатка и оружие.



"Оккупанты продолжают подрывать на территории станции снаряды и неразорвавшиеся мины, когда они ее обстреливали. Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС", - отметили в Энергоатоме.



Все шесть энергоблоков ЗАЭС обслуживает украинский персонал, смены могут производить ротации. Формально россияне не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения сотрудники должны согласовываться с командиром оккупантов.



"Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате ядерная и радиационная безопасность - под угрозой", - сообщили в Энергоатоме.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Российские военные, захватившие ЗАЭС, используют территорию станции как свою военную базу.

Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения.

По заявлениям министра энергетики Германа Галущенко, в ходе обстрела ЗАЭС 4 марта вспыхнул пожар в учебно-тренировочном центре. Также вокруг осталось много неразорвавшихся мин, что несет в себе огромную угрозу ядерной безопасности.

Захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планировали взорвать боеприпасы напротив энергоблока.

Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС.

Процессами взрывов на Запорожской АЭС управляют российские ядерщики.

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