На Запорожской АЭС войска РФ продолжают взрывать мины и снаряды, - Энергоатом
В Энергодаре на ЗАЭС российские оккупанты подрывают снаряды и мины и оказывают психологическое давление на работников станции
Об этом сообщил Энергоатом .
Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем кафиров. На утро 16 марта на станции размещены около 50 единиц российской техники, военные, взрывчатка и оружие.
"Оккупанты продолжают подрывать на территории станции снаряды и неразорвавшиеся мины, когда они ее обстреливали. Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС", - отметили в Энергоатоме.
Все шесть энергоблоков ЗАЭС обслуживает украинский персонал, смены могут производить ротации. Формально россияне не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения сотрудники должны согласовываться с командиром оккупантов.
"Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате ядерная и радиационная безопасность - под угрозой", - сообщили в Энергоатоме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное