На Запорожской АЭС российские оккупанты аннулируют украинские пропуски, – ГУР
ГУР заявило, что на Запорожской атомной электростанции рашисты аннулируют пропуски работников украинского образца, а на крыше энергоблока установили военное оборудование
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с Росатомом. Другим работникам ЗАЭС выставлен срок - до 1 декабря", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца.
В настоящее время инженерно-технические работники не допускаются на рабочие места, доступ имеют только оперативные работники.
"В Энергодар прибыли так называемые кадыровцы, которые патрулируют группами по 15-20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно осуществлять с 09:00 до 15:00. После 15:00 растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", - сообщают в ГУР.
Кроме того, известно, что на крыше пятого энергоблока рашисты установили оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки.
В промышленной зоне Запорожской атомной электростанции размещена очередная смена российских захватчиков. Командиры поселились в квартирах уехавших местных жителей.
- Напомним, российские оккупанты давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом. А СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях.
- 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС. Однако Россия не намерена этого делать. Более того, российское командование провело ротацию подразделений, контролирующих ЗАЭС.
- Оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.
- 28 октября сообщалось, что российским оккупантам не удалось заставить работников Запорожской АЭС массово заключать контракты с Росатомом.
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