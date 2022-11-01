Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с Росатомом. Другим работникам ЗАЭС выставлен срок - до 1 декабря", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца.

В настоящее время инженерно-технические работники не допускаются на рабочие места, доступ имеют только оперативные работники.

"В Энергодар прибыли так называемые кадыровцы, которые патрулируют группами по 15-20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно осуществлять с 09:00 до 15:00. После 15:00 растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", - сообщают в ГУР.

Кроме того, известно, что на крыше пятого энергоблока рашисты установили оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки.

В промышленной зоне Запорожской атомной электростанции размещена очередная смена российских захватчиков. Командиры поселились в квартирах уехавших местных жителей.

Напомним, российские оккупанты давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом. А СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС. Однако Россия не намерена этого делать. Более того, российское командование провело ротацию подразделений, контролирующих ЗАЭС.

Оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

28 октября сообщалось, что российским оккупантам не удалось заставить работников Запорожской АЭС массово заключать контракты с Росатомом.

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