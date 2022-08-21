На Запорожской АЭС повреждена эстакада, есть риск нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, – Энергоатом
20 августа в результате обстрелов ЗАЭС повреждения получила эстакада, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки, в здании выбиты окна
Об этом сообщает НАК "Энергоатом".
На утро 21 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
Накануне в результате обстрелов повреждения получила одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна.
"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", – говорится в сообщении Энергоатома.
В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы.
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