Об этом сообщает НАК "Энергоатом".

На утро 21 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Накануне в результате обстрелов повреждения получила одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", – говорится в сообщении Энергоатома.

В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы.

Глава спецкомитета по обороне палаты общин Британии Тобиас Эллвуд заявил , что в случае утечки радиации из-за атаки РФ на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

18 августа украинская разведка предупредила о возможных провокациях России на территории ЗАЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о наличии условий для визита на ЗАЭС миссии МАГАТЭ и необходимости демилитаризации станции. Он призвал Россию не отсоединять ЗАЭС от электросетей Украины.

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