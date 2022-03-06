На Запорожской АЭС находится полтысячи военных РФ, на ЧАЭС – тысяча

Об этом во время брифинга сказал руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Укринформ .

Мы понимаем, почему целью РФ является захват наших ядерных объектов, потому что они укреплены и в мирное время имеют соответствующую защиту от проникновения, имеют ограждение, имеют все средства контроля и фиксации ... И захватчики превращают их в свои военные базы. На ЗАЭС они разместили 500 человек, еще 1000 захватчиков находятся в городе Энергодар”, - сказал Котин.

Он добавил, что на Чернобыльской АЭС находятся 1000 захватчиков.

Руководитель Энергоатома отметил, что персонал ЗАЭС работает под контролем военных. В настоящее время персонал атомной станции занимается устранением последствий обстрелов.

Захватчики рассчитывают на то, что мы не будем их выбивать, потому что нам очень дороги наши атомные объекты и безопасность на этих объектах. Таким образом, любые обстрелы недопустимы, потому что они могут повредить активные зоны реакторов и привести к мировой катастрофе”, - сказал Котин.

Сегодня на четырех украинских атомных станциях работает 8 энергоблоков, в том числе 2 – на ЗАЭС. Еще один энергоблок на Запорожской атомной находится в плановом ремонте, три других – переведены в холодное состояние.

"Это безопасное состояние поддержания энергоблоков", - пояснил руководитель Энергоатома.

По его информации, на ЗАЭС находится очень много ядерного материала, и любые действия могут привести к тому, что он будет выходить в воздух.