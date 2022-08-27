На Запорожской АЭС к украинской сети подключили второй энергоблок
Оба энергоблока ЗАЭС подключены к энергосистеме Украины и они набирают производственную мощность
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключений к энергосети продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.
Также в Энергоатоме отмечают, что Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации кафиров, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии.
- 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре впервые в истории была отключена от электроэнергии.
- Владимир Зеленский, вспомнив в вечернем об остановке ЗАЭС, подчеркнул , что если бы не сработала аварийная защита и не включились дизельные генераторы на станции, нам пришлось бы преодолевать последствия радиационной аварии.
- Эксперты МАГАТЭ выразили обеспокоенность по поводу ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции и отметили неотложность визита на станцию независимых экспертов агентства. По информации источников издания Bloomberg, МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября.
- Накануне, 26 августа, в 14.04 к сети подключили первый из остановленных энергоблоков.
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