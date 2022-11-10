Об этом сообщил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.

По словам Котина, военные РФ разместили мины вдоль площадки электростанции. Из-за этого взрываются дикие животные, забегающие на территорию.

"Очень много случаев, сейчас насчитываем более 30, когда животные - лисы или дикие кабаны - подрываются на этих минах. Дважды из-за обломков от взрывов были повреждены линии электропередач, проходящие через площадку станции", - рассказал Котин.

Президент Энергоатома также отметил, что оккупанты обычно минуют периметр ЗАЭС: подъезды к станции, учебный и тренировочный центры.

По состоянию на 2 ноября ущерб от оккупации ЗАЭС войсками РФ составил более 28 млрд грн.

Американский Институт изучения войны предположил, что РФ стремится перевести ЗАЭС в российскую энергосеть.