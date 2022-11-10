На Запорожской АЭС из-за минирования оккупантами периметра станции подорвалось более 30 диких животных
Подрывы диких животных на заминированной захватчиками АЭС повлекли за собой повреждение линии электропередач станции
Об этом сообщил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.
По словам Котина, военные РФ разместили мины вдоль площадки электростанции. Из-за этого взрываются дикие животные, забегающие на территорию.
"Очень много случаев, сейчас насчитываем более 30, когда животные - лисы или дикие кабаны - подрываются на этих минах. Дважды из-за обломков от взрывов были повреждены линии электропередач, проходящие через площадку станции", - рассказал Котин.
Президент Энергоатома также отметил, что оккупанты обычно минуют периметр ЗАЭС: подъезды к станции, учебный и тренировочный центры.
- По состоянию на 2 ноября ущерб от оккупации ЗАЭС войсками РФ составил более 28 млрд грн.
- Американский Институт изучения войны предположил, что РФ стремится перевести ЗАЭС в российскую энергосеть.
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