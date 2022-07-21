На Запорожской АЭС из-за действий оккупантов может произойти такой же пожар, как во время Чернобыльской аварии, - Энергоатом
На Запорожской АЭС может произойти такой же пожар, как во время Чернобыльской аварии, из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции
Об этом сообщает Энергоатом .
Как говорится в сообщении, российские оккупанты разместили военную технику, включая взрывчатку и оружие, в машинном зале 1-го энергоблока Запорожской АЭС, что может повлечь за собой масштабный пожар.
"Российские военные затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС. Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, которое охлаждает паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, который используется для охлаждения генератора", - пишет Энергоатом.
Из-за перекрытия доступа к энергоблоку в случае аварии пожарные машины не смогут вовремя попасть в эпицентр возгорания, что может привести к катастрофическим последствиям.
"Если пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны тому, что произошел во время аварии на ЧАЭС", - предупреждают в сообщении.
- Ранее россияне требовали , чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.
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