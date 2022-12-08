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На Запорожской АЭС готовят провокации: оккупанты завезли несколько реактивных систем залпового огня "Град", - Энергоатом

8 декабря, 2022 четверг
13:25
война с Россией

7 декабря российские захватчики отвезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива

Об этом информируют в телеграм-канале Энергоатома .

"На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции рашисты вчера завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что рашисты разместили установки вблизи энергоблока №6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, "где раньше строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия обеспечения ядерной и радиационной безопасности".

В Энергоатоме предполагают, что россияне готовятся к обстрелам противоположного берега Днепра, в частности, Никополь, Марганец и регион, с площадки ЗАЭС, прикрываясь энергоблоками и хранилищем отработанного ядерного топлива.

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Компания призывает мир и МАГАТЭ к созданию зоны безопасности внутри и вокруг станции.

"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, которую захватчики используют для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заминировали территорию станции и подъездные пути к ней", - добавили в пресс-службе.

  • 31 октября Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.
  • 2 ноября стало известно, что оккупанты возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.
  • 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информацию опровергли .
  • Кроме того, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону оккупантов.
  • 2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду , что ситуацию вокруг ЗАЭС удастся разрешить до конца года.
  • 6 декабря в Росатоме заявили , что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

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оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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