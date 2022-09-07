На Запорожском направлении ВСУ уничтожили российский танк и две вражеские БМП
На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили российский танк Т-80БВМ и две БМП-2 оккупантов
Об этом сообщил стратом ВСУ в телеграмме .
"Запорожское направление: минус рашистский танк Т-80БВМ и две БМП-2", – говорится в заявлении.
- 7 августа в Херсонской области ВСУ уничтожили российскую баржу с 30 оккупантами и двумя их БМП.
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