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На Запорожском направлении ВСУ уничтожили российский танк и две вражеские БМП

7 сентября, 2022 среда
18:11
война с Россией

На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили российский танк Т-80БВМ и две БМП-2 оккупантов

Об этом сообщил стратом ВСУ в телеграмме .

"Запорожское направление: минус рашистский танк Т-80БВМ и две БМП-2", – говорится в заявлении.

  • 7 августа в Херсонской области ВСУ уничтожили российскую баржу с 30 оккупантами и двумя их БМП.

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