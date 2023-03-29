Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Запорожском направлении оккупанты заняли оборонительные позиции. Они уже не наступают, а пытаются сдерживать ВСУ. А ВСУ, наоборот, понемногу поджимают оккупантов. То, что оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру Запорожской области, свидетельствует, что враг опасается возможного наступления ВСУ. Когда россияне не имеют успехов на линии фронта, они начинают бить по гражданской инфраструктуре", – заметил Ашурбеков.

Депутат Запорожского областного совета также добавил, что на Запорожском направлении ежедневно напряженная ситуация, количество обстрелов не уменьшается.

"Средь бела дня враг атаковал города Орехов и Гуляйполе. Многоэтажные, частные дома и гражданская инфраструктура получили серьезные разрушения. Оккупанты хаотически обстреливают города, зная, что там остается местное население", - подчеркнул Ашурбеков.