На Запорожском направлении враг опасен в продвижении, - боец Шолтыс

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Сейчас ВСУ активизировались и, начиная с 28 июня по сегодняшний день, было нанесено около 11-12 точечных ударов по врагу на Запорожском направлении. Это свидетельствует о том, что на направлениях, где мы работаем, наши силы достаточно закрепились, чтобы иметь возможность тщательно планировать подобные операции. Поэтому в ближайшее время на тех направлениях, где война уже перешла в позиционную фазу, такие диверсии будут только увеличиваться и интенсифицироваться", - отметил Шолтыс .



Игорь Шолтыс подчеркнул, что на Запорожском направлении враги достаточно робки в продвижении, они забрали около четырех батальонно-тактических групп на Херсонское направление.



"На этом направлении, несмотря на близость противника к Запорожью, а это ориентировочно 20 км, позволяет врагу поражать областной центр из "смерчей" и подобных установок, но все-таки россияне не спешат продвигаться дальше, забирают отсюда основные силы и перебрасывают на Херсонское направление. Предыдущие неудачные штурмы врага на Ореховском и Гуляйпольском секторах заканчиваются тем, что каждый раз после неудач, противник перегруппировывается и опрокидывает свои силы в другие области, потому что здесь им нужно занимать оборонные позиции", - пояснил боец ВСУ.

2 июля украинские артиллеристы ликвидировали российский состав с помощью американской гаубицы М-777 в Запорожье.

3 июля по сообщению мэра Мелитополя, Ивана Федорова, ВСУ нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе на аэродроме.

6 июля председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в районе оккупированного Мелитополя был уничтожен мост через который россияне часто перегоняли военную технику.

Также командир подразделения "Азов" Кудряшов отметил, что линия обороны на Запорожском направлении стоит крепко.