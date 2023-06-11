На Запорожском направлении россияне находятся в активной обороне, - капитан Шершень
Россияне несут значительные потери в Новопавловском направлении на границе Донецкой и Запорожской областей. Оккупанты находятся в активной обороне
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.
"Враг ведет передислокацию и укрепляет те направления, где ожидает прорыва с нашей стороны. Линия активная, подвижная. Россияне, если говорить о Запорожском направлении, находятся в активной обороне. Например, на Новопавловском направлении противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Кое-где пытается восстановить утраченные позиции, такие есть. Враг применяет резервы для укрепления своей обороны. У них на Запорожском направлении - значительные потери. В районе населенных пунктов Благодатное, Сторожовое, Урожайное", - рассказал он.
- Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ сообщили об освобождении населенного пункта Благодатное Донецкой области.
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