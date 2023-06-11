Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

"Враг ведет передислокацию и укрепляет те направления, где ожидает прорыва с нашей стороны. Линия активная, подвижная. Россияне, если говорить о Запорожском направлении, находятся в активной обороне. Например, на Новопавловском направлении противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Кое-где пытается восстановить утраченные позиции, такие есть. Враг применяет резервы для укрепления своей обороны. У них на Запорожском направлении - значительные потери. В районе населенных пунктов Благодатное, Сторожовое, Урожайное", - рассказал он.