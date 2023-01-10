Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Запорожское направление наиболее вероятно для развития боевых действий. Донецк - это политические боевые действия, которыми Путин пытается исправить свои ошибки. После многих поражений он пытается найти какую-то победу. Бахмутом он хочет закрыть поражение Херсона. Когда мы будем освобождать наши территории, Мелитополь и Бердянск станут ключевыми городами", - заметил Костенко.

По словам полковника СБУ, сейчас Бахмут является горячей точкой, но на Запорожском направлении тоже продолжаются тяжелые стрелковые бои.

"Наши ребята дерутся за каждую лесополосу. Ребята держатся храбро, но противник массово, с помощью резервов, которые подошли с Херсонского направления, пытается продавить нашу оборону", - добавил Костенко.

Оккупанты обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях. Россия потеряла склады боеприпасов, технику и до 260 солдат погибшими и ранеными в Запорожской области

В Госатомрегулировании рассказали, что рашисты превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить "эксплуатационную организацию"

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