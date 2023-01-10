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На Запорожском направлении продолжаются тяжелые стрелковые бои, - полковник СБУ Костенко

10 января, 2023 вторник
16:37
война с Россией

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что на Запорожском плацдарме украинские защитники бьются за каждый метр нашей земли

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Запорожское направление наиболее вероятно для развития боевых действий. Донецк - это политические боевые действия, которыми Путин пытается исправить свои ошибки. После многих поражений он пытается найти какую-то победу. Бахмутом он хочет закрыть поражение Херсона. Когда мы будем освобождать наши территории, Мелитополь и Бердянск станут ключевыми городами", - заметил Костенко.

По словам полковника СБУ, сейчас Бахмут является горячей точкой, но на Запорожском направлении тоже продолжаются тяжелые стрелковые бои.

"Наши ребята дерутся за каждую лесополосу. Ребята держатся храбро, но противник массово, с помощью резервов, которые подошли с Херсонского направления, пытается продавить нашу оборону", - добавил Костенко.

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