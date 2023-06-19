На Запорожском направлении днем и ночью ведутся постоянные боевые столкновения, - военнослужащий ВСУ Бурлык
Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщил, что по всей линии Запорожского фронта идут активные боевые действия
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация на Запорожском направлении достаточно оживленная. Постоянно, днем и ночью, происходят боевые столкновения. Такие активные боевые действия идут почти по всей линии фронта. У Сил обороны есть определенные успехи на этом направлении. Однако о них будут говорить уже в Генштабе ВСУ. Что касается населенного пункта Пятихатки, действительно могу подтвердить, что там уже закрепилась 28-я бригада. Противник несколько раз заявлял, что вернул контроль над Пятихатками, но эта информация не соответствует действительности", - рассказал Бурлік.
- 11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка на границе Донетчины и Запорожья.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
- Она рассказала, что в течение прошлой недели ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня Генштаб ВСУ сообщил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях сосредоточены основные усилия вражеских войск. Несмотря на потери, россияне пытаются наступать, но не имеют успеха.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение украинскими военными села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное