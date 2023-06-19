Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация на Запорожском направлении достаточно оживленная. Постоянно, днем и ночью, происходят боевые столкновения. Такие активные боевые действия идут почти по всей линии фронта. У Сил обороны есть определенные успехи на этом направлении. Однако о них будут говорить уже в Генштабе ВСУ. Что касается населенного пункта Пятихатки, действительно могу подтвердить, что там уже закрепилась 28-я бригада. Противник несколько раз заявлял, что вернул контроль над Пятихатками, но эта информация не соответствует действительности", - рассказал Бурлік.