На Запорожское направление враг стягивает живую силу, - председатель ОВА Старух

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На оккупированной территории Запорожской области враг продолжает фильтрационные мероприятия, проводит облавы, ограничивает возможность выезжать людям. Россияне закрыли выезд с территории. Они используют социальные учреждения для размещения военных и усложняют жизнь гражданским", - отметил Старух.

По его словам, Мелитополь продолжает оставаться транспортным хабом для переброски войск, сил и средств врага.

"Там сконцентрировано большое количество различных оккупационных служб. На Запорожском направлении противник наращивает живую силу. С Востока идут колонны с вооружением и техникой. Запорожская область большая, на одних направлениях враг осуществляет ротационные мероприятия, а на границе с Донетчиной россияне укрепляются" .

Напомним, ранее Иван Федоров отмечал, что оккупанты делают из Мелитополя некую крепость, которую якобы собираются удерживать до конца: ни въехать в город, ни уехать оттуда невозможно.

Захватчики также пытаются собрать более 1,5 тыс. детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние праздники.

Военные РФ не выпускают жителей временно оккупированных территорий уже в течение 10 дней, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком

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