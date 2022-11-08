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На Запорожье захватчики забирают у людей паспорта Украины и заставляют получать российские, - Генштаб

8 ноября, 2022 вторник
18:56
война с Россией

На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики забирают у мирных жителей паспорта Украины и заставляют получать российские

Об этом в вечернем обращении информирует Генеральный штаб ВСУ.

"В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что захватчики отбирают украинские паспорта и угрожают переселением.

  • 18 сентября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе рашисты выманивают личные данные граждан для принудительной паспортизации.
  • Во временно оккупированном Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, работников станции также заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росатомом.
  • 5 октября президент России Владимир Путин подписал преступные законы о так называемом вхождении в состав России четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
  • 25 октября в Мелитополе прогремел взрыв в здании, принадлежащем Евгению Балицкому. Иван Федоров назвал событие результатом борьбы гауляйтеров за власть в городе.
  • Как рассказал в эфире Еспресо депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук, утром 3 ноября в Мелитополе взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфесбешников.
  • Во временно оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения.
  • В Мелитопольщине в селе Вознесенка партизаны взорвали место базирования российских захватчиков.

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Мелитополь
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
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