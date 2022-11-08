На Запорожье захватчики забирают у людей паспорта Украины и заставляют получать российские, - Генштаб
На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики забирают у мирных жителей паспорта Украины и заставляют получать российские
Об этом в вечернем обращении информирует Генеральный штаб ВСУ.
"В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что захватчики отбирают украинские паспорта и угрожают переселением.
- 18 сентября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе рашисты выманивают личные данные граждан для принудительной паспортизации.
- Во временно оккупированном Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, работников станции также заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росатомом.
- 5 октября президент России Владимир Путин подписал преступные законы о так называемом вхождении в состав России четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
- 25 октября в Мелитополе прогремел взрыв в здании, принадлежащем Евгению Балицкому. Иван Федоров назвал событие результатом борьбы гауляйтеров за власть в городе.
- Как рассказал в эфире Еспресо депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук, утром 3 ноября в Мелитополе взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфесбешников.
- Во временно оккупированном Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения.
- В Мелитопольщине в селе Вознесенка партизаны взорвали место базирования российских захватчиков.
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