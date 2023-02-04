На Запорожье захватчики выдают финансовую помощь только владельцам паспортов РФ
На временно оккупированной территории Запорожской области для получения некоторых видов финансовой помощи российские военные требуют паспорт РФ
Об этом telegram сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Захватчики ограничивают доступ к социальной и гуманитарной помощи на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сократился перечень получателей гуманитарной помощи, уменьшилось ее количество. Для получения некоторых видов финансовой помощи требуют паспорт РФ", - написал он.
В частности Федоров также добавил, что социальный уголь, несмотря на обещания, дают только нескольким категориям получателей, а также придумывают дополнительные препятствия для тех, кто хочет получать социальную помощь. К примеру, заставляют принести копии документов соседей, чтобы подтвердить потребность в финпомощи.
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Кроме того, отмечается, что захватчики усиливают давление на жителей: берут людей в плен, запугивают, депортируют всех, кто не согласен с новым порядком, ограничивают доступ к информации и заставляют получать российские паспорта.
- В ночь на 3 февраля в селе Таврическое Запорожского района зафиксированы прилеты российских снарядов. В результате обстрелов повреждены дома и частный транспорт.
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