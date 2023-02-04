Об этом telegram сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Захватчики ограничивают доступ к социальной и гуманитарной помощи на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сократился перечень получателей гуманитарной помощи, уменьшилось ее количество. Для получения некоторых видов финансовой помощи требуют паспорт РФ", - написал он.

В частности Федоров также добавил, что социальный уголь, несмотря на обещания, дают только нескольким категориям получателей, а также придумывают дополнительные препятствия для тех, кто хочет получать социальную помощь. К примеру, заставляют принести копии документов соседей, чтобы подтвердить потребность в финпомощи.

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Кроме того, отмечается, что захватчики усиливают давление на жителей: берут людей в плен, запугивают, депортируют всех, кто не согласен с новым порядком, ограничивают доступ к информации и заставляют получать российские паспорта.