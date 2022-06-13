На Запорожье захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defence Express Иван Киричевский убежден: оккупанты уже начали использовать свои устаревшие образцы танков Т-62 в качестве огневых точек, захватчики готовятся к обороне от контратак ВСУ
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На некоторых участках Запорожья россияне вкопали свои старые танки Т-62. Это, пожалуй, первое рациональное решение: вместо того, чтобы этот древний металлолом посылать в бой, превратили его в огневые точки. Такие действия означают, что российские захватчики готовятся к затяжной обороне", а также к контрнаступлению украинской армии", - сказал он.
Киричевский добавил, что продвижение ВСУ в направлении контрнаступления является положительным, однако пока расстояния, на которое удалось отодвинуть оккупантов, мало, чтобы прекратить обстрелы по населенным пунктам Запорожья.
"Уже были сообщения о том, что на Запорожье ВСУ отодвинули оккупантов на 5 км. Даже если это такое расстояние, но есть факт, что украинское войско отодвинуло оккупантов к границе, это значит, что план россиян о взятии под контроль Запорожской области разваливается. Однако, к сожалению, 5 км - этого мало, чтобы артиллерия врага не смогла добивать до населенных пунктов Гуляйполе и Орехово", - отметил эксперт.
- Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил , что ВСУ сорвали наступление России на Запорожье.
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