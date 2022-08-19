На Запорожье за прошедшие сутки россияне обстреляли дома, детсад и исправительную колонию
В Запорожье 18 августа россияне накрыли огнем дома, детсад, хозяйственные постройки, исправительную колонию и автомобили
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
Полиция зафиксировала 34 сообщения о последствиях вражеских артобстрелов. Около 3:00 18 августа россияне обстреляли инфраструктурный объект в Шевченковском районе Запорожья ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение.
Много заявлений о разрушении поступило от жителей Орехова, где оккупанты били по частным домам, многоэтажкам, детсаду. В результате дома и детсады получили значительные разрушения. В детском саду разрушены несколько дверей и выбиты более 10 окон. В домах выбиты стекла, разбиты окна и двери, иссечены стены. Во многих домах разрушены крыши, ударная волна снесла на них шиферное покрытие. Также в домах повреждены имущество, мебель, потолки. Во дворах помяты заборы, разрушены хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.
Кроме того, россияне открыли огонь по Преображенке и Новониколаевке Пологовского района.
В Малой Токмачке они обстреляли из артиллерии инфраструктурный объект. Снаряд прилетел на территорию исправительной колонии, повредил несколько зданий, заборное ограждение и территорию учреждения.
В Гуляйполе оккупанты били из артиллерии по домам.
Полиция начала производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
"Призываем граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, соблюдать личную безопасность в случае обнаружения неизвестных взрывоопасных предметов. Сообщайте об опасных находках в экстренные службы телефонами 101 и 102", - подчеркнули в ОВА.
- 19 августа, около 13:00 в Запорожье прогремели взрывы - сработала противовоздушная оборона.
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