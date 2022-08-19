Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

Полиция зафиксировала 34 сообщения о последствиях вражеских артобстрелов. Около 3:00 18 августа россияне обстреляли инфраструктурный объект в Шевченковском районе Запорожья ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение.

Много заявлений о разрушении поступило от жителей Орехова, где оккупанты били по частным домам, многоэтажкам, детсаду. В результате дома и детсады получили значительные разрушения. В детском саду разрушены несколько дверей и выбиты более 10 окон. В домах выбиты стекла, разбиты окна и двери, иссечены стены. Во многих домах разрушены крыши, ударная волна снесла на них шиферное покрытие. Также в домах повреждены имущество, мебель, потолки. Во дворах помяты заборы, разрушены хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Кроме того, россияне открыли огонь по Преображенке и Новониколаевке Пологовского района.

В Малой Токмачке они обстреляли из артиллерии инфраструктурный объект. Снаряд прилетел на территорию исправительной колонии, повредил несколько зданий, заборное ограждение и территорию учреждения.

В Гуляйполе оккупанты били из артиллерии по домам.

Полиция начала производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

"Призываем граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, соблюдать личную безопасность в случае обнаружения неизвестных взрывоопасных предметов. Сообщайте об опасных находках в экстренные службы телефонами 101 и 102", - подчеркнули в ОВА.

19 августа, около 13:00 в Запорожье прогремели взрывы - сработала противовоздушная оборона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb