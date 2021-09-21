На Запорожье взрыв разрушил жилой дом, есть пострадавший
21 сентября в отделение полиции поступило сообщение о том, что в городе Приморск Запорожской области произошел взрыв двухэтажного дома
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции, медики, спасатели.
Из-под обломков разрушенного дома спасатели вытащили владельца. Мужчине оказана помощь.
Предварительно установлено, что произошел взрыв газа при попытке владельца совершить самоубийство.
Дом полностью разрушен.
Решается вопрос об открытии дел по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Доведение до самоубийства" УК Украины.
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